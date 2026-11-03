InicioVideoEl pueblo indígena Kariña honra la memoria de sus difuntos Video El pueblo indígena Kariña honra la memoria de sus difuntos Últimas Noticias 3 noviembre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google Cargando… DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorLa magia de la Navidad ilumina a Carabobo desde el Drácula KidsArtículo siguienteLa Guaira no olvida: Flores, fe y silencio en el día para recordar a los que partieron