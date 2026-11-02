InicioVideo¡HAZAÑA EN LA UFC! La venezolana Piera Rodríguez hace historia Video ¡HAZAÑA EN LA UFC! La venezolana Piera Rodríguez hace historia Últimas Noticias 2 noviembre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anterior¡Arrancó la fiesta! Bellas Artes enciende la Navidad a ritmo de parrandaArtículo siguiente¡HAZAÑA HÍPICA! Gran Yaco arrasa y conquista la edición 80 del Clásico Simón Bolívar