InicioVideo¡Llega la Navidad a Charallave! Reinauguran el bulevar Evencio Gámez para encender... Video ¡Llega la Navidad a Charallave! Reinauguran el bulevar Evencio Gámez para encender las fiestas Últimas Noticias 24 noviembre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorLula obtiene respaldo de diputados para su ajuste fiscalArtículo siguienteJudith Castillo 50 años después del Miss Venezuela