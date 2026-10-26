InicioVideoLula da Silva logra la reelección en segunda vuelta en Brasil Video Lula da Silva logra la reelección en segunda vuelta en Brasil Últimas Noticias 26 octubre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorJosé Rondón llegó a 200 impulsadas con el uniforme de LeonesArtículo siguienteVacunados más de 700 niños en Monagas y Delta Amacuro