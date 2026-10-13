InicioVideoPapa ingresa al hospital para operación de nódulo en el pulmón Video Papa ingresa al hospital para operación de nódulo en el pulmón Últimas Noticias 13 octubre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorPrivados de libertad exhiben talento culinario en el Rodeo IIIArtículo siguienteEvalúan tratamientos agroecológicos para la protección de cultivos de cacao