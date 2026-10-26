InicioVideoRehabilitan la famosa Fuente Luminosa de Higuerote Video Rehabilitan la famosa Fuente Luminosa de Higuerote Últimas Noticias 26 octubre, 2026 XWhatsAppEmailImpresiónTelegramCopy URL Añade Últimas Noticias a tu Google DEJA UNA RESPUESTAComentario:Por favor ingrese su comentario! Nombre:*Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:*¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta!Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. Artículo anteriorTáchira derrota al Caracas a domicilioArtículo siguientePlan “Venezuela Alimenta” atendió más de 16.000 familias en Anzoátegui