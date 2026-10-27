Controlar esta plaga

Una de las principales plagas que afectan a los cultivos son los bachacos. Son muy agresivos a la hora de atacar a las plantas. Eliminan el follaje (los más tiernos) trayendo consigo que la planta no se desarrolle y no sea productiva. Las hortalizas resultan apetitosas para este tipo de plaga al igual que las frutas cítricas. Los tubérculos también resultan llamativos para los bachacos. Cuando atacan los sembradíos de yuca acaban con todo y dañan severamente el tubérculo.

En la mayoría de los casos cuando cosechan la yuca sale “aguada”, lo cual genera pérdidas económicas para los productores y campesinos. Existe una manera sencilla de controlar su población, es ecológica y no es excesivamente cara: arroz crudo. ¿Cómo actúa? El arroz contiene almidón que es un excelente receptor de humedad.

Cuando los bachacos depositan el arroz en la cueva este elimina la humedad que allí se encuentra, lo cual hace que los hongos, que es con lo que los bachacos se alimentan, mueran.

Al eliminar este hongo también lo hacemos con los bachacos, ya que se quedan sin su alimento. ¿Cómo se prepara? Se le coloca media taza de arroz diaria por cinco días cerca de la cueva para que ellos lo carguen. Este método lo he puesto en práctica y resulta.