Dice el adagio popular: “El que sabe es el que goza” y, ciertamente, en la agricultura ecológica y regenerativa hay prácticas para el control de ciertos problemas que pueden aparecer en el cultivo, pero que este sea un cuatro en uno parece increíble por lo simple de hacer y por ser sus elementos fáciles de conseguir.

Sus compuestos: cal de construcción y cenizas, preferiblemente de cascarilla de arroz o de café. Solo basta verter en un frasco un litro de agua no clorada, 3 gramos de cal y 5 gramos de cenizas, agitar vigorosamente y dejar reposar unas 4 horas; colar y aplicar en plantas con la afectación. Se puede agregar sábila a fin de que se pegue a la planta, pero esto es opcional. Su uso es foliar.

Sugiero que prueben con algunas plantas y vean la respuesta antes de aplicar a todo el cultivo y así determinar si debe diluirlo o no. Comprueben sus bondades y tomen nota de cómo se comporta con las diferentes plagas y en cuáles es más o menos efectivo.

En ocasiones, las respuestas son tan simples que no las creemos hasta que lo hacemos y generalmente es cuando hemos gastado mucho dinero en solucionar un problema en nuestro cultivo.

Pónganlo en práctica.