Cultivar esta hierba

El cilantro es una hierba aromática nativa de África y del sur de Europa. Posee una larguísima historia. Tanto es así que data de la época de los egipcios y los romanos.

Sus hojas frescas se usan para dar sabor a las sopas, las carnes, incluso se pueden utilizar para hacer la famosa “guasacaca”.

Los chefs las utilizan para decorar los platos con diseños increíbles. Es una hierba que prácticamente puede ser utilizada en su totalidad (casi no tiene desperdicio). No es difícil de cultivar. Se hace a través de semillas. Una de las características principales de esta planta es que nace con facilidad. El suelo donde se vaya a cultivar no debe ser excesivamente húmedo y la luz del sol debe estar siempre presente.

Para obtener semillas y multiplicar la producción se debe esperar que el fruto esté madurado en su totalidad.

Para los que no conocen este proceso o no han visto esta hierba, las semillas son las que crecen en las ramitas de la planta. Estas mismas semillas también pueden utilizarse para la preparación de comidas por su poder conservante.

También se le puede dar uso medicinal. Las infusiones tienen propiedades antifúngicas y antisépticas. La utilizan para tratar la ansiedad y el insomnio. Es diurética y disminuye la absorción del colesterol “malo”.