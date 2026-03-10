Cultivo de parchita

En Venezuela, una de las frutas que más se consumen, y la cual nunca falta como acompañante para hacer jugos en cualquier puesto de comida, es la parchita o, como se conoce en otros lugares, maracuyá.

Es un fruto originario de la región amazónica del Brasil y también se conoce con el nombre de la “fruta de la pasión”.

Venezuela ocupa el quinto puesto en Latinoamérica, como país productor de parchita, con una superficie sembrada de aproximadamente 2.000 hectáreas y una producción que va entre 15.000 y 40.000 toneladas.

¿Cómo se cultiva?

Se puede sembrar en macetas o directamente en el campo donde estará el cultivo. Las plantas producidas por este sistema son más vigorosas y presentan una vida más larga.

Para la producción de semillas se usan aquellas que están dentro de la fruta.

Se recomienda que a la hora de cultivarlas tenga una profundidad de 2,5 cm. Además, es conveniente dejar un espacio de al menos 5 cm entre cada semilla.

Hay que tener en cuenta que crece como una enredadera.

¿Qué significa esto?

Que se debe construir una especie de guía para que su crecimiento sea el más óptimo. La parchita esta es una planta un poco delicada respecto a las plagas y enfermedades. Su tiempo de cosecha varía entre seis y ocho meses.