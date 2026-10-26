Arte efímero toma calles de San Felipe en honor a San Rafael Arcángel

La XI edición del Concurso de Arte Efímero del municipio Independencia cubrió varias cuadras de la calle 25, en pleno casco central de San Felipe, estado Yaracuy, con la exhibición de 22 alfombras florales elaboradas en homenaje a San Rafael Arcángel y a diversas causas sociales.

El alcalde José Alejandro Mujica destacó que la actividad formó parte del cierre de la 87 edición de las Fiestas Patronales de la jurisdicción.

En esta entrega compitieron obras diseñadas con flores, materiales reciclables, semillas de chaguaramo, granos y arroz teñido, entre otros elementos. La Escuela Grupo Independencia se alzó con el primer lugar con la obra titulada «Por los que no lograron cumplir su sueño».

​El juzgamiento de las alfombras estuvo a cargo del cultor Noel Sevilla, el artista plástico Alexander Brand y Germán López, en representación del Instituto Nacional de Turismo (Inatur).

​El segundo lugar lo obtuvo el Instituto de la Mujer, Familia y Formación para el Trabajo (Imaf), con un diseño inspirado en su programa «Formando para Sanar» en apoyo a pacientes oncológicas; mientras que el tercer lugar lo logró la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), con una alegoría a los valores locales.

​El mandatario local señaló que se otorgaron menciones especiales al equipo periodístico integrado por Juana Segovia, Ingrid Parra y María Giménez, así como al Teatro Luz de Luna, Jainer Parra, la familia Ochoa Sira y el Preescolar Dr. Rubén Villalba.

​«Esta es una hermosa tradición que invita a la unión de los ciudadanos. A pesar de ser una competencia, los participantes se ayudan e incentivan mutuamente durante el proceso de elaboración, siendo este uno de los valores más relevantes de los independenses», subrayó Mujica.