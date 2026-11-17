Más de 50 hombres recibieron atención médica especializada y evaluación preventiva durante el inicio de las jornadas de despistaje urológico del Mes Azul, realizadas en el área de Consulta Externa del Hospital Central Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe, estado Yaracuy.

Así lo resaltó este martes el director ejecutivo del Hospital Central de San Felipe, Freddy Montaño, quien detalló que las jornadas se extenderán hasta este miércoles, y tienen por propósito garantizar el diagnóstico oportuno y la cobertura integral de patologías urogenitales en la población masculina de la entidad.

Mencionó que la jornada comenzó con una sesión educativa dictada por el equipo de médicos especialistas del servicio de Urología del centro asistencial.

Durante la charla, los facultativos ofrecieron orientación práctica sobre la salud urogenital y detallaron los protocolos médicos tanto para la detección de afecciones prostáticas o del tracto urinario, como para la realización de vasectomías.

Tras la fase informativa, los asistentes pasaron a consulta para sus respectivas pesquisas médicas, paso indispensable para conformar la lista de pacientes que requerirán resolución quirúrgica en la siguiente etapa del programa.

Precisó que al concluir la fase de despistaje, se procederá a realizar las operaciones en los casos captados de patologías urogenitales y vasectomías, los días 23 y 24 de noviembre en el mismo hospital.

Asimismo, apuntó que, como parte de la programación del Mes Azul, el 27 de noviembre se realizará una jornada académica dirigida al personal médico y asistencial y el 29 una gran maratón deportiva.

Articulación institucional

El directivo destacó que el despliegue médico y quirúrgico responde a una gestión coordinada entre el Ejecutivo Nacional y la Gobernación del estado Yaracuy.

«Es importante resaltar que todo esto es gracias a la articulación que existe con nuestra presidenta Delcy Rodríguez en articulación con el gobernador Leonardo Intoci en materia de salud», apuntó Montaño.

Acotó que el despistaje de cáncer de próstata se hace de manera permanente en el Hospital Central de San Felipe. Los interesados solo deben pedir cita para la consulta.

Por último, reiteró el llamado a los hombres yaracuyanos a acudir a la jornada de evaluación para prevenir enfermedades y acceder de forma oportuna a los procedimientos médicos correspondientes.