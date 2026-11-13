El puente quedó seriamente afectado, por lo que se acordó su demolición. Fotos: Gobernación de Yaracuy
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Demuelen puente Guama en Yaracuy tras socavamiento por lluvias

La estructura se reconstruirá integralmente para recuperar el tránsito por la carretera Panamericana

Carlos Vielma

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Un equipo especializado del Ministerio de Transporte, en articulación con la Gobernación del estado Yaracuy, demolió el puente Guama, ubicado en la carretera Panamericana a la altura del municipio Sucre, como fase inicial de la reconstrucción integral de la infraestructura vial.

Así lo reportó la Gobernación de Yaracuy mediante un boletín de prensa, detallando que la estructura colapsó durante el mes de septiembre pasado debido a las fuertes precipitaciones y el posterior desbordamiento del río Guama lo que socavó parte de la estructura.

“Ante esta contingencia, especialistas de ingeniería vial realizaron un levantamiento topográfico y perforaciones destinadas al estudio geotécnico de suelos, con el propósito de diseñar una solución definitiva y segura para la conectividad de la zona”, se cita en la nota de prensa.

Acciones técnicas y maquinaria pesada

Los trabajos en ejecución contemplan diversas intervenciones clave, como son las adecuaciones hidráulicas del cauce del río Guama mediante el uso de maquinaria pesada y la extracción de escombros y retiro de tuberías de servicio para mantener libre el paso del agua.

También se estabilizan los márgenes afectados para prevenir nuevas incidencias ante futuras crecidas.

En este sentido, se implementó un cierre total preventivo en la zona y como alternativa para la movilidad vehicular, se habilitó un desvío que conecta con la Autopista Cimarrón Andresote por los tramos de Las Guacamayas y El Rosario, así como rutas locales alternas dispuestas en el casco urbano de Guama.

  • El puente quedó seriamente afectado, por lo que se acordó su demolición
  • Con maquinaria pesada se procede a retirar el puente

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