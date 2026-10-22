Desarrollan proyecto de modernización vial y comercial en San Felipe

La avenida Carabobo de San Felipe, Yaracuy, es intervenida con una serie de obras que forman parte del nuevo plan de renovación de la ciudad, que se proyecta hacia gran parte de su eje comercial.

Así lo informaron este miércoles el gobernador del estado, Leonardo Intoci, y el alcalde del municipio, Rogger Daza, quienes presentaron formalmente el proyecto de modernización integral de la capital yaracuyana.

El mandatario regional refirió que la primera fase de la obra concluirá en diciembre, para, posteriormente, continuar hacia las avenidas Cartagena y Caracas.

Asimismo, detalló que la intervención responde a una planificación previa orientada a dinamizar el comercio local, impulsar el emprendimiento juvenil, atraer inversión privada y generar empleo directo e indirecto. Estimó que más de 12.000 habitantes del sector se beneficiarán directamente de la obra.

Infraestructura y sostenibilidad ambiental

Intoci indico que entre los aspectos clave del proyecto destaca el embaulamiento de la quebrada de Burgos, para brindar estabilidad, saneamiento y seguridad ambiental a las comunidades adyacentes a lo largo de su cauce.

De igual forma, se ejecutan la sustitución de 56 metros de colector de aguas servidas, la instalación de un tendido eléctrico subterráneo, el asfaltado de vías y la construcción de aceras, brocales y rampas de accesibilidad para personas con discapacidad.

“También se rehabilita integralmente la Escuela Técnica Rómulo Gallegos, cuya infraestructura atiende a más de 900 estudiantes”, significó.

Detalló que el plan contempla la apertura del paso vial en la calle que conecta de manera directa al sector Zumuco con la Avenida Carabobo.

Aunque la obra, inicialmente, generó controversias entre los vecinos debido a la tala de una veintena de árboles para iniciar los trabajos, el gobernador enfatizó que los cambios garantizarán un impacto positivo para la comunidad con la incorporación de un diseño ambiental que potencie la naturaleza.

Al respecto, agregó que se contempla la siembra de 152 árboles forestales de gran copa y raíces no destructivas, acompañados por un trabajo de paisajismo que suma más de 4.500 m² de ornato entre grama, palmas y árboles, desde la Avenida Caracas hasta el Centro Comercial La Galería.

De igual forma, precisó que las islas centrales de la avenida contarán con un efecto policromático permanente gracias a la combinación de 25 especies de plantas ornamentales y más de 18.000 plantas de seto bajo.

Se estima conclusión de la primera etapa para diciembre

Embellecimiento y modernización de espacios públicos

Por su parte, el alcalde Daza puntualizó que el proyecto también incluye la intervención y modernización de tres espacios icónicos del municipio, como son el Paseo de Lourdes, la Plaza de los Periodistas Nicolás Ojeda Parra y la Plaza Cruz Carrillo.

Resaltó que la nueva arteria vial dispondrá de un sistema moderno de gestión urbana que incluye ocho módulos informativos con doble pantalla en la isla central para la difusión de información ciudadana, cultural, institucional y comercial.

De igual manera, el mandatario local refirió que se modernizan las paradas con pantallas informativas, alumbrado renovado y nuevas papeleras.

“El plan incluye semáforos de última generación y un sistema de televigilancia operativo las 24 horas para el monitoreo en tiempo real, que garantizará la seguridad de residentes y comerciantes”, subrayó Daza.