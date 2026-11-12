Entregan cancha rehabilitada en Yaracuy tras consulta popular

La comuna Rosa de Luxemburgo del municipio Bruzual, Yaracuy, ejecutó un proyecto de rehabilitación integral de la cancha techada del sector Guatanquire 1, donde habilitó nuevos espacios para la práctica de diversas especialidades deportivas y el ejercicio físico de los habitantes de la comunidad.

​Así lo confirmó este jueves el alcalde de la jurisdicción, Carlos González, quien resaltó que la cancha es utilizada por las 32 comunidades que integran una de las comunas más grandes del estado.

“Esta obra marca un hito en la materialización de los proyectos seleccionados mediante consulta popular. Fue una de las más votadas en los ámbitos municipal y estadal y hoy se consolida como un espacio de referencia para el encuentro deportivo, cultural y social de la jurisdicción”, apuntó.

El mandatario local precisó que el proyecto forma parte de un paquete integral de cuatro iniciativas priorizadas por los vecinos en la consulta popular del 8 de marzo del presente año.

​El plan incluye obras destinadas al área de salud, el fortalecimiento del Seguro Social, rehabilitación de la sede del cuerpo de bomberos y mejoras comunitarias en los sectores Guatanguirre 2 y Tricentenario.

Una cancha para todo

Por su parte, José Gilberto Natera, integrante de la comuna Rosa de Luxemburgo, mencionó que unas 1.800 personas, entre niños, jóvenes, adolescentes y los abuelos y abuelas de la patria, se benefician directamente de la cancha.

Acotó que, en las áreas recuperadas, la comunidad puede practicar futbolsal, voleibol y básquetbol. Además, se instaló un gimnasio con diversas máquinas para distintos tipos de ejercicios.

El vecino puntualizó que la cancha también se utilizará para la realización de actividades culturales y sociales, y para la organización comunal.

​»Esta gran cancha ya es hoy un punto de lanza, un punto de referencia en nuestro municipio, donde lo deportivo es fundamental, pero también lo cultural y lo social», resaltó.

Por último, Natera aseguró que la propia comunidad cuidará los espacios recuperados y organizará los horarios para que todos, incluyendo los círculos de abuelos, vecinos, escuelas y clubes deportivos, puedan utilizarlos de manera coordinada y participen en su mantenimiento.