Inician obras del acueducto Las Lajas para atender a 14 comunidades del estado Yaracuy

La Hidrológica Venezolana (Hidroven) informó sobre la primera etapa de construcción del acueducto Las Lajas, que estará ubicado en el municipio Manuel Monge, estado Yaracuy, para mejorar el suministro de agua potable para más de ocho mil familias distribuidas en 14 sectores de la localidad.

De acuerdo con la información difundida en sus redes sociales, el proyecto contempla la instalación de dos mil metros de tuberías y la ejecución de más de 90 soldaduras mediante el sistema de termofusión, procedimiento destinado a garantizar la resistencia y durabilidad de la red de distribución.

Con esta intervención también se prevé recuperar un caudal de 60 litros por segundo, como parte de las acciones para fortalecer el servicio de agua potable en las comunidades beneficiadas.

La obra surgió de la Consulta Popular Nacional y fue priorizada por cuatro comunas, según lo informado durante la presentación del proyecto.

Los trabajos se desarrollan en articulación entre las instituciones gubernamentales y el Poder Popular organizado, con el acompañamiento técnico de los organismos responsables del sector hídrico.