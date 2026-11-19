La optimización del sistema de distribución de agua potable mediante el reemplazo de redes de conducción y la puesta en marcha de equipos de bombeo se concretó esta semana en tres sectores del municipio Independencia, estado Yaracuy.

Así lo confirmó el alcalde de la jurisdicción, José Alejandro Mujica, quien destacó que las obras, ejecutadas por las cuadrillas de servicios públicos de la alcaldía local, impactan de manera directa a más de 1.300 residentes de las comunidades de Vijagual, La Negrita y Mampostal.

​El mandatario local señaló que los trabajos de infraestructura hidráulica en los sectores La Negrita y Mampostal consistieron en la sustitución de más de 1.200 metros lineales de tuberías de agua potable.

«Esta intervención técnica resuelve fallas de presión y fugas en el acueducto local, normalizando el flujo del recurso hacia las viviendas de más de 700 habitantes de ambas localidades», apuntó.

​De forma simultánea, en el pozo profundo de la comunidad de Vijagual se efectuó la instalación y acoplamiento de una nueva bomba sumergible con capacidad de cinco caballos de fuerza (HP).

Acotó que con la incorporación de este equipo electromecánico, el pozo quedó nuevamente operativo, lo cual permitió el restablecimiento del suministro directo para más de 600 personas de la zona.

​Asimismo, Mujica precisó que las labores responden a los reportes canalizados por las comunidades durante los despliegues de atención en la calle.

​Por último, señaló que el financiamiento y la dotación de los materiales contaron con el respaldo del Ejecutivo Nacional y la Gobernación del estado Yaracuy.