El proyecto de una moderna Sala de Bienestar Materno, denominada «El Nido de Mamá», fue presentado formalmente este lunes por la primera dama de Yaracuy, Karen Miguens, para su construcción en el Hospital Pediátrico Niño Jesús de San Felipe.

La representante gubernamental destacó en conferencia de prensa que la propuesta arquitectónica y asistencial está diseñada para ofrecer condiciones dignas y humanas a las madres que permanecen junto a sus recién nacidos recluidos en el servicio de neonatología.



Asimismo, detalló que el inicio de la obra está contemplado para la próxima semana.

Indicó que el diseño del proyecto abarca un área total de 165 metros cuadrados y tendrá capacidad para atender a 48 madres simultáneamente. Además, el recinto integrará zonas definidas para resguardar el bienestar físico y emocional durante las largas jornadas de hospitalización.



Al respecto, precisó que el área de descanso estará equipada con más de 48 puestos de butacas confortables, zona de casilleros individuales para el resguardo de pertenencias y áreas de aseo personal con baños diferenciados para damas y caballeros.



«Todo este esfuerzo cuenta con el apoyo de la presidenta Delcy Rodríguez y de nuestro gobernador Leonardo Intoci, para brindarles a todas las mamás un espacio cómodo mientras cuidan de sus bebés», señaló Miguens.

Fortalecimiento hospitalario y atención

La presentación de «El Nido de Mamá» se enmarca en un plan integral de optimización del centro asistencial, que incluye la dotación de insumos y la mejora de la climatización en áreas priorizadas como traumatología y quirófanos.



Durante la jornada, la primera dama regional entregó juguetes a más de 70 niños y niñas que estaban recibiendo atenciones en el área neonatal.



Como parte de la agenda conmemorativa en el centro de salud y espacios de la capital yaracuyana, Miguens puntualizó que el martes 17 de noviembre habrá una misa de bendición en el servicio de Neonatología.



El miércoles 18 de noviembre se efectuará un taller teórico-práctico sobre nostalgia y duelo neonatal en el área de Neonatología; el jueves 19 habrá una caminata desde el Hospital Pediátrico Niño Jesús hasta el Parque Leonor Bernabó; y el viernes 20. Se realizarán unas jornadas científicas y académicas en el Centro de Prensa.