Programa Formando para Sanar atiende a 35 pacientes oncológicas en Yaracuy

Con la puesta en marcha del programa social «Formando para Sanar», impulsado por el Instituto de la Mujer, Familia y Formación para el Trabajo (Imaf) de la Alcaldía del municipio Independencia, en el estado Yaracuy, comenzó la atención especial de 35 pacientes oncológicas de la jurisdicción.
La primera combatiente del municipio, Hilary Reyes, destacó que la iniciativa nace con el propósito de brindar atención integral y acompañamiento psicoemocional a pacientes oncológicas, sobrevivientes de cáncer de mama y sus núcleos familiares.
«La salud constituye una prioridad de la gestión local y la meta central de este programa es consolidar un espacio permanente de acompañamiento, donde la atención humana y especializada sea el eje principal», apuntó Reyes.
Talleres y cobertura especializada
La fase inicial del proyecto arrancó con dos jornadas formativas: «Vivir y Renacer», orientada a la gestión de emociones ante el diagnóstico; y «Que te mires al espejo y vuelvas a reconocerte», enfocada en cuidados estéticos y la reconstrucción de la autoestima de las participantes.
Por su parte, la presidenta del Imaf, Ruth Rodríguez, precisó que la propuesta cuenta con el respaldo de un equipo multidisciplinario en psicología, medicina, fisioterapia, nutrición y educación.
Asimismo, agregó que mediante la articulación con el Gobierno regional y el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) se coordinará el acceso a estudios de ecografía, mamografías, consultas y seguimiento ginecológico.