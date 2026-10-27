Programa Formando para Sanar atiende a 35 pacientes oncológicas en Yaracuy

Con la puesta en marcha del programa social «Formando para Sanar», impulsado por el Instituto de la Mujer, Familia y Formación para el Trabajo (Imaf) de la Alcaldía del municipio Independencia, en el estado Yaracuy, comenzó la atención especial de 35 pacientes oncológicas de la jurisdicción.

​La primera combatiente del municipio, Hilary Reyes, destacó que la iniciativa nace con el propósito de brindar atención integral y acompañamiento psicoemocional a pacientes oncológicas, sobrevivientes de cáncer de mama y sus núcleos familiares.

​«La salud constituye una prioridad de la gestión local y la meta central de este programa es consolidar un espacio permanente de acompañamiento, donde la atención humana y especializada sea el eje principal», apuntó Reyes.

Talleres y cobertura especializada

La fase inicial del proyecto arrancó con dos jornadas formativas: «Vivir y Renacer», orientada a la gestión de emociones ante el diagnóstico; y «Que te mires al espejo y vuelvas a reconocerte», enfocada en cuidados estéticos y la reconstrucción de la autoestima de las participantes.

​Por su parte, la presidenta del Imaf, Ruth Rodríguez, precisó que la propuesta cuenta con el respaldo de un equipo multidisciplinario en psicología, medicina, fisioterapia, nutrición y educación.

Asimismo, agregó que mediante la articulación con el Gobierno regional y el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) se coordinará el acceso a estudios de ecografía, mamografías, consultas y seguimiento ginecológico.