San Felipe conmemora 297 años con llamado a la paz y el diálogo

La capital de Yaracuy, San Felipe, celebró los 297 años de su fundación con una serie de actividades en las que predominó el llamado a la paz, la unidad y el diálogo por el bien de Venezuela.

Los actos centrales se desarrollaron en el parque arqueológico San Felipe El Fuerte, donde autoridades municipales y vecinos ratificaron el compromiso ciudadano con la estabilidad democrática y la convivencia pacífica.

Al respecto, el alcalde Rogger Daza enfatizó que el sentir de los vecinos coincide en la necesidad de consolidar la unidad política y social para avanzar hacia el desarrollo integral del municipio y la entidad.

«Los sanfelipeños apostamos de manera decidida por la unidad, la consolidación de la paz y el impulso al diálogo nacional como vías fundamentales para garantizar el desarrollo político, social y económico de la región», subrayó el mandatario local.

Durante su alocución, Daza respaldó las gestiones de diálogo y estabilidad política impulsadas desde la Presidencia de la República, al tiempo que subrayó que la dinámica política nacional exige liderazgos vinculados de forma directa con la resolución efectiva de los problemas comunitarios.

«Los liderazgos aéreos llegaron a su fin. Nuestro pueblo de San Felipe y Yaracuy necesita líderes y lideresas que den solución definitiva a los problemas fundamentales de la sociedad», enfatizó.

En este sentido, hizo un llamado a la integración del sector empresarial, organizaciones sociales, militares, comunales y sectores de oposición, con el propósito de construir una agenda común sobre la base de la pluralidad y el respeto a la diversidad ideológica.

En materia económica y de gestión gubernamental, el alcalde expresó que existen perspectivas alentadoras para 2027, fundamentadas en el impulso al desarrollo productivo y en los acuerdos económicos internacionales suscritos por la nación.

Asimismo, presentó un balance de mantenimiento urbano y anunció nuevas entregas por el aniversario.

Mencionó que para la próxima semana se tiene prevista la incorporación de un nuevo camión compactador con capacidad de 12 toneladas, con lo que la flotilla municipal alcanzará nueve unidades activas para optimizar la recolección de desechos sólidos.

También se inaugurará el fin de semana una estatua de seis metros de altura en honor a San Juan Bautista, como obsequio histórico a la ciudad. Concluyeron las labores de demarcación e iluminación de la avenida Revolución.

La actividad cerró con las palabras del cronista William Ojeda sobre la historia local y la entrega de la orden Ciudad de San Felipe a 32 destacados ciudadanos del municipio.