Unas 300 familias del sector 27 de Febrero de Sabana de Parra, municipio Páez de Yaracuy, fueron atendidas este viernes en una jornada conjunta de Tribunales Móviles del Tribunal Supremo de Justicia y de la Gran Feria Navideña Venga un Abrazo, en coordinación con la alcaldía de la jurisdicción.

También se realizaron diversas actividades culturales y de entretenimiento para niños y adultos, y se atendieron las solicitudes de los vecinos por parte de representantes de distintas instancias del gobierno municipal.

El alcalde Carlos Puerta detalló que el operativo buscó acercar las instituciones a las comunidades y garantizar la entrega de más de 50 títulos supletorios de propiedad de las viviendas de residentes del sector, junto con una oferta comercial vinculada a las fiestas decembrinas que incluyó la venta de combos navideños a precios solidarios.

“Estamos atendiendo a esta comunidad con una jornada conjunta en la que el Tribunal Supremo de Justicia y la Gran Feria Navideña se unen para brindar soluciones efectivas en el área jurídica y alimenticia, a propósito de estas fiestas navideñas que empiezan con mucho entusiasmo y esperanzas”, subrayó el mandatario local.

Los beneficiarios recibieron sus títulos supletorios

Tribunales en la calle

Por su parte, la juez rectoral del estado Yaracuy, Wndy Yanez, destacó que siguiendo la premisa de “más calle y menos escritorio”, el poder judicial refuerza las jornadas de Tribunales Móviles en la entidad, con jornadas que recorrerán los 14 municipios.

Resaltó que en la jornada de Páez no solo se entregaron 50 títulos supletorios, solicitados previamente por la comunidad, sino que también se ofreció asistencia legal en diversas áreas, como penal, agraria, civil y laboral, de forma totalmente gratuita a quienes la requirieron.

“Vamos en los próximos días con jornadas en los municipios Urachiche y Sucre, y así avanzar con el resto del estado, en coordinación con las alcaldías, comunas y jueces de paz. El plan es mantener los tribunales más cerca del pueblo para atender sus necesidades más urgentes de forma expedita y efectiva”, puntualizó la juez rectora.

Por su parte, Liset Meza, del Consejo Comunal de 27 de Febrero y fundadora de la comunidad, mencionó que gracias a la jornada realizada pudo, finalmente, lograr el documento de propiedad de su casa, luego de 36 años de ocupación.

“Estoy muy contenta de obtener mi título supletorio con el que se me adjudica legalmente mi vivienda, sin pagar ni un bolívar. Todo gracias a la alcaldía y a los tribunales móviles”, concluyó.