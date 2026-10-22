Yaracuy abanderó a 129 atletas para los Juegos Nacionales Comunales

Unos 129 atletas representarán al estado Yaracuy en la cuarta edición de los Juegos Nacionales Comunales, evento que se efectuará entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre en diversas sedes del país.

La delegación deportiva fue abanderada por la secretaria General de Gobierno, Lenyis Martínez, quien refirió que, concluida la fase de preparación, desarrollada desde el mes de junio en los 14 municipios del estado, con la participación de 1.084 comunidades organizadas en 112 comunas, se eligieron los atletas que representarán a Yaracuy en nueve disciplinas.

Precisó que el estado participará en las especialidades de atletismo, paratletismo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, béisbol 5, baloncesto 3×3, ajedrez, patinaje de carrera, actividad física y recreación.

«Tenemos una delegación maravillosa que, gracias a la organización y empeño demostrados, estamos seguros de que nos va a dar varias medallas de oro para mantener al estado en los primeros puestos», destacó Martínez.

Martínez acotó que los deportistas yaracuyanos verán acción en subsedes distribuidas entre el Distrito Capital y los estados Aragua, Carabobo y Lara.

Por su parte, la autoridad única de deporte en la entidad, Jesús Sierra, enfatizó que estos atletas constituyen el relevo deportivo de la región con miras a futuras competencias olímpicas.

Asimismo, resaltó la integración de los Círculos de Abuelos dentro de las actividades físicas y recreativas, cuyos integrantes representarán a la delegación en la ciudad de Caracas. “Estamos hablando de un esquema de carácter integral e intergeneracional que une a todos en torno a esta gran fiesta deportiva”, resaltó.