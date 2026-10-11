Yaracuy celebra mañana 12 de octubre a la reina María Lionza

Yaracuy celebrará mañana 12 de octubre el tradicional Baile en Candela, enmarcado en la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, actividad en la que se espera recibir a más de 10.000 visitantes en el Monumento Natural María Lionza, que abarca los sectores Sorte y Quibayo, en el municipio de Bruzual, y El Oro, en Urachiche.

La presidenta del Consejo Nacional de Espiritistas de Venezuela Lisbet Navas destacó que la diosa indígena María Lionza encarna la energía protectora de las montañas, los ríos y los elementos vitales de la tierra. «Este 12 de octubre rendimos siempre un homenaje y tributo a nuestros ancestros con nuestro hermoso Baile en Candela. El mensaje es concientizar sobre nuestra madre tierra, respetar la naturaleza, a los elementos y a nuestro mundo», resaltó.

Comentó que el Baile en Candela representa una prueba suprema de comunión donde los devotos y servidores de la luz caminan sobre brasas ardientes para purificar el alma y acercarse a la naturaleza.

Despliegue organizado

La secretaria general de Gobierno Lenyis Martínez dijo que se organizó un abordaje integral en las comunidades El Oro, Quibayo y Sorte para atender a los visitantes. Se estableció un cerco epidemiológico y se recuperó la red vial para garantizar el libre tránsito. Corpoelec garantiza la estabilidad del suministro eléctrico para las comunidades y visitantes durante los días 11, 12 y 13 de octubre.

De igual forma, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Juan Carlos Sorondo Arrieta informó el despliegue de 2.360 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policía estatal y nacional, Protección Civil e Inparques.

“Son 12 puntos de seguridad itinerantes, tres integrales en Sorte, Quibayo y El Oro, y más de 50 unidades móviles terrestres y fluviales con monitoreo permanente de las cabezas de los ríos Yaracuy y Urachiche”, detalló.

Programación

La programación se inició este sábado 10 con la peregrinación a la Reina María Lionza desde Indio Macho hasta El Oro, Sorte y Quibayo y el saludo y entrega de la luz al monumento de la Reina María Lionza en Quibayo.

Hoy domingo 11 de octubre a las 9:00 am será la danza ritual de los pueblos indígenas, ofrenda floral a la Reina Madre y proclamación oficial del manifiesto por la paz.

A las 10 am habrá una jornada social de recreación infantil, seguida en el Altar Mayor de Quibayo por la petición de permiso e instalación formal del V Encuentro Pluricultural.

A las 9 pm será el repique de tambores sagrados e inicio formal del Baile en Candela en el Portal Mayor de Quibayo y el sector Sorte.

Mañana 12 de octubre, día de la celebración a las 6:00 am habrá una ofrenda floral y canto devocional de agradecimiento en las riberas del río Sorte y a las 12:00 pm comenzará la celebración del tradicional Baile del Vidrio en Sorte.