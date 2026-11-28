Yaracuy inició oficialmente la temporada navideña con un espectáculo artístico y musical y el encendido de los adornos y luces navideñas de la plaza Bolívar de San Felipe.

El evento, encabezado por el gobernador Leonardo Intoci junto a los alcaldes de la entidad y el pueblo, buscó ofrecer un espacio de recreación, encuentro familiar y rescate de las tradiciones decembrinas, enmarcado en las políticas de bienestar promovidas por el Ejecutivo Nacional.

La jornada cultural contó con un montaje central a cargo de la agrupación local Danzas Etnia, obra que exaltó la identidad regional para marcar el inicio de las festividades. Asimismo, el escenario recibió a Alex Shows, el Ensamble Bailable, la agrupación Bachigaita y al cantante Pastor López Jr., quienes interpretaron un repertorio de gaitas y cumbias dirigido al disfrute de las familias asistentes.

“La Navidad nos enseña que lo material no es lo importante. En los momentos más difíciles, todos abrazamos a nuestros hijos y salimos a ver si el vecino estaba bien. Fuimos solidarios con cada persona afectada en los momentos más difíciles, como en el terremoto del 24 de junio, y esa es la verdadera magia de la Navidad y la esencia del yaracuyano y del venezolano”, declaró el mandatario regional.