Arturos moderniza sus sedes e integra el concepto pet friendly en su 40 aniversario

A cuatro décadas de trayectoria en el mercado venezolano, la cadena de restaurantes Arturo’s atraviesa un proceso de transformación integral que abarca desde la remodelación arquitectónica de sus sedes hasta la diversificación de su oferta gastronómica. Con la mirada puesta en conectarse con nuevas generaciones y ampliar su alcance, la empresa ha apostado por la inclusión de perfiles de consumidores que normalmente no encontraban espacios adaptados en el sector de comida rápida.

Como parte de su estrategia de actualización, la marca ha ejecutado la remodelación de múltiples sucursales a nivel nacional, incorporando nuevos materiales, diseño interior, pantallas de autoservicio y mobiliario moderno. Este plan responde a la necesidad de atender las demandas de un paladar y un consumidor en constante evolución.

«Hoy en día es una iniciativa al día de hoy que busca adaptarse a las necesidades de estos nuevos paladares, de cómo ha mutado ese paladar en el mercado y cómo las cadenas internacionales que tienen múltiples productos, pues también tenemos que hacer una pausa y decir: hay que optimizar nuestras cocinas, nuestros espacios, la experiencia del consumidor», señaló Javier Rodríguez, vicepresidente de innovación de Arturos, durante una conversación con Zoom al Mercado.

El directivo destacó que este proceso ya ha alcanzado varios miles de metros en locales emblemáticos como San Martín, San Bernardino, San Ignacio, Sambil Caracas, el Centro Comercial La Vela y la Torre Las Mercedes, logrando incrementos importantes en el volumen de visitas y ventas mensuales.

Javier Rodríguez, vicepresidente de innovación de Arturos.

Inclusión y el concepto PET friendly como motor de mercado

Uno de los hitos más destacados en esta nueva etapa es la consolidación del concepto PET friendly, una iniciativa orientada a captar a un segmento demográfico que prioriza la compañía de animales de compañía y demanda espacios aptos para ellos.

«Arturo’s a nivel nacional es una cadena que se declaró pet-friendly en 2024, en agosto de 2024. Hace poco lanzamos una promoción que se ha hecho bastante viral en redes sociales que se llama Doggy Pack… dos tenders de pollo y un helado para tu mascota», indicó el vicepresidente de innovación.

Rodríguez explicó que este cambio responde a transformaciones demográficas y sociales profundas. «Las generaciones han cambiado muchísimo y hoy en día la gente de 25 a 35 años prioriza, por el costo de vida, tener una mascota antes de tener un bebé o varios bebés… Vemos que llega muchísima gente a los restaurantes con sus perritos y dijimos: bueno, vamos a ponerles una opción que tengan disponible para sus mascotas, sea por el auto, sea por delivery, sea en presencial y que, pues, vean que están siendo tomados en cuenta como consumidores».

Los tenders de pollo se incorporaron para captar a los que no les gusta ledear con el pollo con hueso», explicó Rodríguez.

La innovación culinaria: diversificación del menú

La evolución de la marca también se refleja en la incorporación de nuevos productos que complementan su oferta tradicional de pollo frito, introduciendo alternativas que amplían su competitividad en el sector de comida rápida.

«La hamburguesa fue lo primero que lanzamos en esta nueva era en febrero de 2024. La hamburguesa, las alitas, los tenders fueron los más recientes. La capacidad de adaptación de una marca como Arturo’s de jugársela a hacer una prueba hiperfocalizada, en el caso de la hamburguesa y los chicharrones de pollo, eso es… muchas veces a nosotros, o por lo menos a mí en lo particular, me dieron o me compartieron muchas experiencias del pasado de que: yo sí quiero probar a ver si sus productos funcionan», pero hablaban de las hamburguesas y los tenders», explicó Rodríguez.

Con planes de inversión proyectados hacia el año 2027 y una estrategia orientada a consolidar su presencia en el país, la compañía busca mantener su vigencia como un negocio de tradición, calidad y sabor familiar, adaptándose a las exigencias del entorno comercial actual y fortaleciendo su conexión con los consumidores venezolanos.