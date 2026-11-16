433 pacientes zulianos han sido operados en lo que va de noviembre

Un total de 433 pacientes han sido atendidos como parte del despliegue continuo del Plan Quirúrgico Nacional en el estado Zulia.

Durante la semana del 9 al 15 de noviembre, fueron intervenidos 218 pacientes en diversos centros de salud de la entidad.

Del balance semanal reportado por las autoridades sanitarias, las intervenciones oftalmológicas sumaron 117, las de cirugía general fueron 52, por ginecología se hicieron 32 intervenciones y 17 en el área pediátrica, detalla un reporte de la gobernación.

La ejecución de las jornadas contó con el despliegue de los equipos médicos, asistenciales y administrativos de la red hospitalaria, acompañados por la primera dama, Roselyn López de Caldera; la autoridad única de Salud en el Zulia, Luz Mely Caldera; y la subsecretaria de Salud, Hilda Ramírez.