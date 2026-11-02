84.000 dosis aplicarán en Zulia en segundo ciclo de vacunación antiaftosa

Con 84.000 dosis para ser distribuidas entre pequeños productores de forma gratuita, arrancó en el Zulia, desde el municipio La Cañada de Urdaneta, el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa.

La jornada, que se extenderá hasta el 15 de diciembre, se ejecuta de forma paralela al proceso de caracterización del rebaño bovino y bufalino, con el que se consolida la información que respalde las políticas agropecuarias y sanitarias a nivel regional y nacional.

El viceministro de Desarrollo Pecuario, Juan Villarroel, señaló que la importancia de estos despliegues radica en generar conciencia y garantizar que cada animal sea vacunado.

«Es un compromiso de salud animal que también se vincula a la salud pública. Necesitamos actualizar y oficializar la data de nuestro rebaño bovino y bufalino para que actividades tan necesarias como esta vacunación se ejecuten conforme a las normativas y nos permitan obtener, a mediano plazo, la certificación de Venezuela como país libre de fiebre aftosa», concluyó Villarroel.

En su intervención, el alcalde del municipio La Cañada de Urdaneta, Roberto Soto, destacó el papel fundamental de los consejos campesinos, los productores y los ganaderos en el trabajo articulado en el estado.

«Aquí está este equipo de trabajo que representan los consejos campesinos y cada una de las instituciones del Estado, prestos y dispuestos para cumplir la tarea que hoy nos han encomendado. Mi agradecimiento y muchas gracias por su esfuerzo y dedicación con todo el gremio ganadero y campesino», manifestó Soto.