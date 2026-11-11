Abre sus puertas en Zulia el Museo Didáctico Dr. Humberto Fernández-Morán

Como un espacio para captar a integrantes del Programa Nacional de los Semilleros Científicos, calificó el ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, el recién inaugurado Museo Didáctico para la enseñanza de la Ciencia Humberto Fernández Morán, este miércoles en Maracaibo.

El nuevo complejo educativo e histórico integra diversas salas dedicadas a la divulgación de las ciencias básicas, entre las que destacan física, química y biología. Además, cuenta con áreas especializadas en la investigación del Lago de Maracaibo, laboratorios de robótica creativa y espacios enfocados en tecnología petrolera.

De acuerdo con el titular de la cartera científica, este espacio ha sido concebido con el propósito de incentivar las vocaciones tempranas de la juventud en áreas científicas, promover la aplicación del conocimiento en los territorios y honrar el legado del insigne científico venezolano.

«No podemos producir más petróleo si no tenemos ciencia y tecnología. No podemos producir más alimentos si no tenemos ciencia y tecnología. No podemos producir más salud si no tenemos ciencia y tecnología», destacó Gil al subrayar el papel del desarrollo técnico en sectores productivos del país.

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, resaltó el enfoque inclusivo y el rescate arquitectónico de la obra ubicada en el centro histórico de Maracaibo. «Aquí en el Zulia la interculturalidad también se expresa en la ciencia y la tecnología», afirmó el mandatario regional al valorar la participación activa de los pueblos originarios en estas iniciativas.

El mandatario regional precisó que la sede funciona en una estructura que data de 1939 y constituye un hito de la arquitectura Art Déco de la ciudad. «Lo fundamental es que se recuperó un edificio patrimonial de gran valor», puntualizó.

El acto de inauguración también estuvo acompañado del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, la primera dama del Zulia, Roselyn López de Caldera; el secretario de Cultura y Relaciones Institucionales, Giovanny Villalobos; el secretario de Educación Superior, Enrique Parra, así como familiares del científico zuliano.