Activan vacunación masiva en el Zulia contra la rabia

Un plan intensivo de vacunación de gatos y perros arrancó este viernes 13 de noviembre de manera simultánea en los 21 municipios del estado Zulia con el propósito de inmunizar a las mascotas y animales en situación de calle contra el virus de la rabia, tal como lo había anunciado el sábado pasado el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

La jornada se desarrollará hasta el lunes 16 y es parte de los esfuerzos por vacunar, antes de que finalice el 2026, hasta 400.000 animales que pueden transmitir el mal de la rabia a los humanos.

En Zulia, cinco personas han muerto contagiadas por sus mascotas y, tras análisis realizados en los laboratorios de la Unidad de Zoonosis del Ministerio de Salud en la entidad, se detectó la presencia del virus en los cerebros de 155 animales tras su muerte.

La autoridad única de Salud, Luz Mely Caldera, informó a través de un reporte de la gobernación del estado que hasta la fecha se han aplicado más de 176.000 dosis de una dotación inicial de 250.000 vacunas recibidas en mayo pasado. Con un nuevo lote de 150.000 biológicos, enviados por el Ejecutivo Nacional, se prevé alcanzar la meta proyectada de 400.000 animales inmunizados.

Caldera recordó que la campaña de vacunación inició en mayo pasado y afirmó que en estos cuatro días se hará una «sobremarcha», llegando incluso a las visitas casa por casa en las parroquias y municipios priorizados.

Además del Ministerio de la Salud y la Gobernación del Zulia, en la jornada participan el Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (Insai), la Misión Nevado, organismos de seguridad como la Guardia del Pueblo y los Cuadrantes de Paz, al igual que empresas privadas como la cadena de farmacias Maraplus cuyas tiendas serán puntos de vacunación.

Luz Mely Caldera hizo un llamado a la colectividad a participar en esta jornada gratuita y segura. Reiteró que se mantiene disponible la línea de emergencias VEN 911 para reportar casos sospechosos en animales y personas.

Puntos fijos de vacunación en Maracaibo

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo informó por su parte que activó tres puntos fijos de inmunización para perros y gatos en espacios estratégicos y de alta concurrencia: El Parque Vereda del Lago, que funcionará de 6:00 pm a 9:00 pm. El Parque Monumental Ana María Campos, que funcionará de 5:00 pm a 9:00 pm, y la sede del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa) en la Plaza para Todos, que estará activo de 9:00 am a 3:00 pm.

Estos centros permanentes complementarán el despliegue masivo casa a casa que se ejecutará en las parroquias marabinas, con la meta de inmunizar a más del 80% de la población animal.

La presidenta del Impa, Polly Urribarrí, destacó que la institución ya estableció su protocolo de acción dentro de la estructura regional de control epidemiológico. Enfatizó que “debemos enseñar a la población, especialmente a los niños, a evitar el contacto con animales desconocidos o silvestres y a reportar de inmediato cualquier agresión».

200 vacunadores en San Francisco

La Alcaldía del municipio San Francisco reportó el despliegue de 200 vacunadores a partir de este viernes en siete parroquias de la entidad durante todo el fin de semana, para cumplir con las acciones preventivas en materia de rabia animal.

La jornada de vacunación se realizará casa por casa, iniciando desde el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) «El Callao», con un abordaje integral comunitario, en compañía de la Guardia del Pueblo, la Misión Nevado, Las Comunas, estudiantes de la Universidad Nacional de la Salud, Barrio Adentro, Comités de Salud, y los Cuadrantes de Paz.

La semana próxima serán establecidos dos puntos fijos de vacunación en la sede de la Alcaldía de San Francisco y en la esquina de Farmatodo.

35 brigadas en Cabimas

En Cabimas, el secretario municipal de Salud, Jesús Quero, informó que se conformaron y entrenaron otras 22 brigadas de vacunadores para un total de 35 que se desplegarán por toda la entidad.

Reiteró que el objetivo principal del reimpulso del plan de inmunización es la vacunación de todos los felinos y caninos de Cabimas con jornadas masivas los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre a lo largo y ancho del municipio.