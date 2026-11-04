Anunciaron programación en inicio de la Feria de La Chinita

Las autoridades de la Gobernación del Zulia, de la Alcaldía de Maracaibo y las eclesiásticas anunciaron las actividades previstas esta semana para darle inicio a la Feria Internacional de la Chiquinquirá, que este año reviste un significado histórico muy especial para el pueblo zuliano porque arriba a su sexagésimo aniversario.

Angiebelis Leal, directora de Eventos de la Alcaldía de Maracaibo, adelantó la programación de Feria de esta semana, destacando que Omar Enrique, presidente del Comité de Feria, hará este viernes otros anuncios sobre los grandes eventos de la Feria.

El secretario de Cultura del estado Zulia, Giovanny Villalobos, destacó que el Gobernador y el Alcalde han definido que sea profundamente mariana, “en los 317 años de la permanencia de la Virgen de Chiquinquirá al lado de nuestro pueblo».

Anunció que este martes se realizó la presentación a la prensa del reinado oficial de la Feria Internacional de la Chinita y el viernes elegirán a la reina infantil y el sábado a la reina adulta, que representará como Soberana de la Feria en todos los eventos de Maracaibo y del Zulia.

En estas actividades participarán las agrupaciones Alma, Camerino Company, Índigo y Sarah Glam. El toque gaitero lo dará la agrupación Melodía Empedraera, mientras la animación estará a cargo de Ariana Salazar y Ricardo GarcíaLa Arquidiócesis de Maracaibo también anunció su programación para esta semana con la realización este sábado de la tercera caravana chiquinquireña.

Angiebelis Leal informó que el sábado 7 de noviembre está prevista la inauguración de la plaza Astolfo Romero, en la parroquia Juana de Ávila, la cual la municipalidad está recuperando en forma integral en homenaje al ‘Parroquiano’, figura icónica de la gaita zuliana. El lunes de la próxima semana celebrarán el Día del Gaitero.

Giovanny Villalobos informó que se hará el Encendido de Bella Vista, pero con características muy especiales de control energético, con paneles solares, y algunas plantas eléctricas que van a servir de apoyo.

Indicó que funcionará «jueves, viernes, sábado y domingo de 8:00 pm a 1:00 am y que después de esta hora, «un temporizador apagará inmediatamente las luminarias y adornos”.