El tres veces campeón mundial del peso mosca, Betulio González, fue trasladado de urgencia a la clínica San Lucas de Maracaibo la madrugada del sábado 28 de noviembre de acuerdo con un reporte de la Alcaldía de Maracaibo.

González, de 77 años, se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras serle diagnosticada una infección pulmonar, deficiencia renal y una leve deshidratación, según informó su hija Lisseth González.

El monarca universal del peso mosca, nacido en La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada del Zulia, libra un nuevo y exigente combate fuera del cuadrilátero.

El cuadro clínico se manifestó con síntomas de asfixia, lo que ameritó su traslado urgente desde su residencia en el municipio San Francisco hacia la capital zuliana.

«Su estado es estable, pero lo sedaron para mantenerlo tranquilo y poder cumplir con el tratamiento. La médico que lo atiende le diagnosticó infección renal y en los pulmones, cuadro que ya está siendo atacado. Estamos rogando a Dios por su total recuperación», explicó la hija del expugilista.

Atención inmediata y resguardo médico

Ante la aparición de los primeros síntomas, los familiares de Betulio se comunicaron con el gobernador Luis Caldera, quien ordenó gestionar un operativo de emergencia.

El traslado se concretó en tiempo récord mediante una ambulancia de soporte avanzado enviada por el general (B) John Bravo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, garantizando el ingreso oportuno de la gloria deportiva al centro asistencial marabino.

Actualmente, González permanece bajo estricta vigilancia médica y con restricción de visitas para favorecer su evolución. Tanto su entorno familiar como la afición zuliana agradecen la celeridad de las autoridades y mantienen cadenas de oración por su pronta mejoría.

Reciente tributo de la Alcaldía de Maracaibo

Este episodio de salud ocurre pocos días después de que el ídolo recibiera uno de los mayores homenajes en vida en su tierra natal.

El pasado 10 de noviembre la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo erigió una estatua en su honor frente al estadio Alejandro Borges, escenario donde el campeón dio sus primeros pasos hacia la inmortalidad.

Durante la ceremonia, el alcalde Giancarlo Di Martino impuso a González la Orden San Sebastián en reconocimiento a su brillante trayectoria.