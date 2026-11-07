Cinco muertes por rabia en el Zulia desde junio

Cinco personas han muerto por rabia en el estado Zulia, confirmó este sábado 7 de noviembre desde Maracaibo el ministro Carlos Alvarado tras una reunión de trabajo con el gobernador Luis Caldera, alcaldes de la región, los responsables de la Misión Nevado y autoridades sanitarias y militares en la entidad, para coordinar una campaña de vacunación intensiva de perros y gatos en las próximas seis semanas.

La primera muerte en humanos se produjo en el mes de junio y, tras activarse los protocolos sanitarios de rigor, se determinó que en nueve municipios de la entidad se encontraron 155 casos de perros y gatos fallecidos por el mal, confirmados a través de análisis en los laboratorios de la Unidad de Zoonosis del Ministerio de Salud en el Zulia.

Los municipios en los que se ha confirmado la circulación del virus de la rabia en perros y gatos son Maracaibo, Mara, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Miranda, Lagunillas, Jesús Enrique Lossada, Cabimas y Santa Rita, que se están atendiendo de forma prioritaria. Los casos en humanos se han reducido a Maracaibo, San Francisco, Lagunillas y Miranda.

La vacunación a las mascotas y a los animales en situación de calle se extenderá a toda la región y, aunque el Zulia es el único estado del país con casos positivos, se hará extensiva a todo el país. El ministro de Salud confirmó que cuentan con las vacunas necesarias para inmunizar a toda la población canina y felina que se requiera de forma gratuita, incluyendo las inyectadoras requeridas para el proceso.

De hecho, desde mayo pasado se han inmunizado unas 174.000 mascotas (entre perros y gatos) y se espera colocar hasta 400.000 dosis antes de que finalice 2026. La reunión del sábado en el Palacio de Gobierno regional fue para coordinar la campaña en la que también participarán la Universidad del Zulia, la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo (Uptma), los Consejos Comunales y Comunas y las farmacias de productos veterinarios en la región.

El ministro Alvarado pidió a la población zuliana reportar de inmediato al 911 Emergencias cualquier caso de mordedura o arañazo por perros o gatos y cualquier caso de mascota que muestre síntomas del mal, que se manifiesta en un cambio en la conducta del animal. Explicó que, tras la coordinación debida con las autoridades policiales y militares de la región, se instruyó a los cuerpos de seguridad para que acudan a verificar la situación.

En el caso de humanos, es importante reportar cualquier caso de mordedura o de arañazo de gatos o perros porque el virus de la rabia puede demorar hasta tres meses en manifestarse en una persona y cada caso sospechoso debe ser atendido de urgencias. Estos casos también pueden ser reportados al 911 Emergencias.

La meta de las autoridades es inmunizar al 80% de la población de perros y gatos del Zulia antes de culminar 2026. Desde mayo hay 17 puntos de vacunación fijos en los nueve municipios donde se reportó la circulación del virus, pero se requiere una mayor participación de los ciudadanos y un mayor compromiso de los tenedores de mascotas para lograr cercar epidemiológicamente al mal de la rabia en animales que pueden transmitirles el virus a humanos.