Con gaita y luces en la avenida Bella Vista Maracaibo da inicio a la Navidad

Maracaibo realizó el encendido de las luces navideñas de la avenida Bella Vista para desearle felices pascuas a su región y a toda Venezuela mientras celebra la Feria Internacional de La Chinita.

Son 33 cuadras plenas de luces de colores y adornos con motivos decembrinos y zulianos, desde plaza El Ángel, donde se hizo el acto inaugural del Encendido 2026, hasta el Antiguo Retén, una fortificación del siglo pasado que sirvió de cárcel de la ciudad portuaria.

El gobernador Luis Caldera y el alcalde Giancarlo DiMartino, acompañados de sus esposas, Roselyn López de Caldera, primera dama del Zulia, y Ana Clara Barboza de Dimartino, primera dama de Maracaibo, fueron los encargados de subir el breque que prendió las luces y que hace subir en la ciudad del lago el fervor chiquinquireño y la alegría y esperanza que siempre trae celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

Una multitud acompañó el encendido en la ya acostumbrada cuenta regresiva, tras la cuál la plaza con su cúpula de luces y colores se prende.

Este año se renovó la imagen monumental de la Virgen de Chiquinquirá que inicia el recorrido en dirección al centro histórico, dándole un rostro más visible a la madre y al niño. También se remozó la estatua de El Ángel que da nombre a la plaza cambiando la lanza tipo Arcángel Miguel por una corona de flores, más apropiada para la Navidad.

Las primeras seis cuadras de el encendido, en dirección hacia el Retén de Bella Vista, se convirtieron en un jardín de luces de colores y motivos indígenas zulianos que por una parte evocan a La Chinita y al mismo tiempo son una forma de tener presentes a los venezolanos que padecieron los terremotos del 24 de junio pasado, particularmente en La Guaira, recordó el gobernador Caldera al encender las luces.

La inauguración estuvo amenizada por Neguito Borjas y los Gaiteros del Pozón desde una tarima en Plaza El Ángel por la que también pasarían Peter Manjarrés, El Zulia y sus Estrellas, Pillopo, Gran Caribe, Los Blanco e Iluminación, Gaita Y Show.

En la Calle 77 bulevar 5 de Julio, a la altura de PDVSA La Estancia, otra tarima prendía la fiesta con Rafael Santos, Alitasia, Cardenales del Éxito, El Potrillo, Super Combo Los Tropicales, El Tren Gaitero, Madero Show, La Melodía Perfecta y Juan Miguel.

El Encendido 2026 funcionará los días jueves, viernes, sábado y domingo en horario de ocho de la noche a una de la madrugada y se alimentará con energía fotovoltaica y plantas eléctricas.

La fiesta para los chamos es en el parque

Temprano, al oeste de la ciudad, en el parque Ana María Campos iniciaba una programación especial para las niñas y niños que incluirá espectáculos infantiles y conciertos, hasta el 18 de noviembre cuando, incluso, habrá amanecer.

En la concha acústica del parque monumental se presentó el Show Urbano de Camerino Company, seguido del espectáculo infantil de Alma y Somos Pequis. La música gaitera se hizo presente con los Zagalines del Padre Vílchez, Melodía Empedraera y LAG.

La programación cerrará el miércoles 18 con las agrupaciones Camerino, Alma y Somos Pequis, Índigo, Alitasia Kids, Cardenales del Éxito, 7 Bonchones, Rafael Santos, Gaiteros de Corazón y Junior Díaz junto a Edison Yépez.

Esta cartelera, que combina géneros musicales y espectáculos infantiles, busca ser un punto de encuentro para las familias marabinas y los visitantes, alterno a las tarimas de los conciertos populares en la calle 77 y los eventos en centros privados.