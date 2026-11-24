La prevalencia del déficit nutricional en el estado Zulia registró una disminución al pasar de 3% a 1,5% durante 2026 en comparación con el año anterior, según los resultados de un estudio realizado por el Ejecutivo regional.

El gobernador de la entidad, Luis Caldera, precisó que el diagnóstico se obtuvo tras aplicar un muestreo a 300.000 personas en 121 frentes de abordaje, abarcando a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. «Ese 1,5% es el más fuerte a vencer y por eso se despliega este plan con seis vértices», señaló el mandatario regional en referencia al programa Venezuela Alimenta Hambre Cero, presentado recientemente por la presidenta Delcy Rodríguez.

De acuerdo con Caldera, la estrategia se sustenta en seis líneas de acción: economía comunal, encadenamiento productivo, asistencia social directa, tecnología, innovación y educación nutricional.

Red de distribución y atención escolar

En materia de abastecimiento, el gobernador anunció que el Zulia cerrará este año con 17 establecimientos operativos entre Mercal y Pdval, cifra que proyectan elevar a 23 sedes para 2027 mediante financiamiento conjunto de los gobiernos nacional, regional y municipal.

Asimismo, indicó que en una primera etapa activarán tres bodegas móviles destinadas a comunidades que carecen de cadenas de supermercados o redes de distribución consolidadas, ofreciendo descuentos de entre 25% y 35% en los productos.

Respecto a los programas sociales, Caldera destacó la consolidación de 377 Casas de Alimentación en el estado, las cuales brindan atención a 75.000 beneficiarios.

Finalmente, detalló el balance del Programa Alimentario Escolar Bolivariano en la entidad. Explicó que, frente a las 121 escuelas estadales que se atendían hace 17 meses, la cobertura actual alcanza los 2.306 planteles entre nacionales y estadales (519 de dependencia estadal). La meta fijada para el 31 de diciembre es llegar a 546 escuelas estadales para cubrir el 100% de la matrícula zuliana, ubicada en 679.919 estudiantes.