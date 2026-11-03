Encendido navideño en Maracaibo tendrá horario y esquema especial

El tradicional encendido navideño en la avenida Bella Vista de Maracaibo se realizará este año 2026 mediante un esquema especial que incluye la instalación de paneles solares, plantas eléctricas y temporizadores automáticos para su control operativo.

​El anuncio fue realizado por el secretario de Cultura de la Gobernación del Zulia, Giovanny Villalobos, y la directora de Eventos de la Alcaldía de Maracaibo, Angiebellys Leal, en el marco de la presentación de las actividades preparatorias para la Feria Internacional de La Chinita.

Horarios y ahorro energético

Villalobos confirmó la realización de la actividad y detalló que la iluminación estará activa los días jueves, viernes, sábado y domingo, en un horario comprendido entre las 8:00 de la noche y la 1:00 de la madrugada, momento en que el sistema automatizado procederá al apagado del circuito.

La fecha exacta de inauguración no fue precisada, aunque se confirmó que tendrá lugar antes del 18 de noviembre.

Las autoridades precisaron que el plan operacional no generará un impacto negativo sobre el Sistema Eléctrico Nacional. El requerimiento del tramo no alcanza un megavatio y contará con fuentes auxiliares de respaldo aprobadas por las instancias regional y municipal.

​El programa decembrino contemplará espacios para la práctica de patinaje, presentaciones de escuelas de gaita y la instalación de bazares para emprendedores locales, con el propósito de incentivar la economía familiar durante el periodo festivo.

Asimismo, se informó que la calle Carabobo se sumará como eje de las festividades de la Feria de la Chinita, evento que arriba a sus 60 años de trayectoria en la entidad zuliana.