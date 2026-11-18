Las tradicionales mañanitas recibirán la llegada del 18 de noviembre, para celebrar a La Chinita, mientras que La Solemne Misa será presidida por el arzobispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje Ayala, a las 5:00 de la tarde

La feligresía recibirá entre gaitas y devoción el día de su Santa Patrona, que este año conmemora 317 años de su renovación milagrosa y 84 años de su coronación canónica.

Desde esta noche, la más esperada por los zulianos, la Plazoleta de la Basílica Santuario será punto de encuentro para la feligresía que, con las tradicionales Mañanitas, cantará y celebrará la llegada del 18 de noviembre, día de la Santa Patrona, refiere nota d la alcaldía de Maracaibo.

Y al día siguiente, bajo el lema “Reina del universo, Esperanza de nuestras vidas: Danos consuelo, paz y alegría”, la Arquidiócesis de Maracaibo invita al pueblo zuliano a participar este miércoles 18 de noviembre en los actos solemnes, que comenzarán a las 4:00 de la tarde en la Plazoleta de la Basílica.

La Solemne Misa Pontifical será presidida por monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo, quien acompañará a la feligresía en esta jornada de fe y encuentro con la Santa Patrona.

Quienes no puedan asistir también tendrán la oportunidad de seguir la celebración a través de las transmisiones en vivo de Canal 11 del Zulia, La Chiquinquireña 90.9 FM y el canal oficial de YouTube de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquira.

Desde la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo se contribuyó con la pintura de la fachada y la iluminación, además de la limpieza externa de los pisos.

Maracaibo se dispone así a vivir una de sus fechas más significativas, renovando una tradición de fe que reúne a generaciones de zulianos alrededor de la Reina Morena, símbolo de identidad, esperanza y devoción para todo un pueblo. Entre gaitas, oraciones y muestras de amor, Maracaibo vuelve a encontrarse con su Chinita para honrar una tradición que forma parte del corazón y la identidad de la ciudad.