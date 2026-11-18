La feligresía zuliana celebró con una misa multitudinaria en la plazoleta de la Basílica de Maracaibo los 317 años de la renovación milagrosa de la pintura en madera de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, La Chinita.

La fiesta que comenzó la medianoche del miércoles en una vigilia marcada por la oración, el fervor marabino y los acordes de la gaita, alcanzó su punto más alto cuando la Sagrada Reliquia hizo su solemne salida al pórtico de la Basílica.

Fue recibida con las tradicionales Mañanitas y el Cumpleaños Feliz, rindiendo tributo y conmemoración a la Reina Morena con inmenso júbilo los 317 años de Renovación Milagrosa y los 84 años de su Coronación Canónica.

La celebración continuó este miércoles cuando «La Tablita», como también suelen llamarla los zulianos, presidió su solemnidad desde el Carro de los Ángeles, en el que hace sus recorridos en hombros de los Servidores de María que este año también celebran 125 años en la honrosa labor de ser los portadores de la imagen sagrada.

La homilía fue oficiada por el arzobispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje, desde el pórtico del templo, donde fue colocado el altar para hacer de la plaza un templo a cielo abierto.

Junto a monseñor Azuaje se encontraban los presbíteros de la entidad, quienes suelen ser, de forma colectiva, cocelebrantes en la administración de la comunión.

Este 18 de noviembre se celebran también los 84 años de la Coronación Canónica de La Chinita como patrona de los zulianos, quienes plenaron una vez más la plazoleta y el antiguo Paseo Ciencias, ahora área del monumento, hasta más allá de la iglesia Santa Bárbara.

Al finalizar la eucaristía aniversaria, La Chinita inició su recorrido llevando en el anverso de su relicario el manto llamado Remanso de Paz con el que se quiso recordar a los venezolanos que padecieron los terremotos del 24 de junio pasado.

Teniendo presentes estos acontecimientos luctuosos y la misión de la Virgen María como madre de Dios, para estas fiestas patronales se creó el emblema: «Reina del Universo, esperanza de nuestras vidas, danos consuelo, paz y alegría».

La procesión se realiza por las calles que hasta 1976 correspondían al histórico barrio El Saladillo y que ahora corresponden al área del monumento Mariano y el Paseo Ciencias.