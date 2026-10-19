Fortalecen técnicas en redes de refrigeración para mitigar el cambio climático

Un grupo de técnicos y especialistas en Mecánica Térmica del estado Zulia concluyeron una jornada de formación sobre buenas prácticas en refrigeración, para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos y prevenir fugas de gases refrigerantes que puedan deteriorar la capa de ozono o incidir en el cambio climático.

La formación, impartida por la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, fue realizada en alianza estratégica con el sector privado local.

En la jornada, los participantes fortalecieron sus conocimientos en procedimientos clave en los equipos térmicos, tales como pruebas de vacío, medición precisa de sobrecalentamiento y subenfriamiento así como ejercicios de capilaridad y soldaduras presurizadas.

​Estas labores resultan fundamentales para fortalecer las capacidades técnicas y avanzar hacia una industria eficiente, limpia y moderna en la región.