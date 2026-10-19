Especialistas culminaron una capacitación de Fondoin para mejorar la eficiencia de los sistemas térmicos y proteger el ambiente / Foto: Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
InicioZuliaFortalecen técnicas en redes de refrigeración para mitigar el cambio climático
Zulia

Fortalecen técnicas en redes de refrigeración para mitigar el cambio climático

Las labores formativas en el estado Zulia impiden la emisión no controlada de químicos volátiles hacia la atmósfera terrestre

Ariadna Eljuri
Añade Últimas Noticias a tu Google

Un grupo de técnicos y especialistas en Mecánica Térmica del estado Zulia concluyeron una jornada de formación sobre buenas prácticas en refrigeración, para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos y prevenir fugas de gases refrigerantes que puedan deteriorar la capa de ozono o incidir en el cambio climático.

La formación, impartida por la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, fue realizada en alianza estratégica con el sector privado local.

En la jornada, los participantes fortalecieron sus conocimientos en procedimientos clave en los equipos térmicos, tales como pruebas de vacío, medición precisa de sobrecalentamiento y subenfriamiento así como ejercicios de capilaridad y soldaduras presurizadas.

​Estas labores resultan fundamentales para fortalecer las capacidades técnicas y avanzar hacia una industria eficiente, limpia y moderna en la región.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Rehabilitan plantel artesanal José Gregorio Hernández en el 23 de Enero
Artículo siguiente
Guaicaipuro entrega uniformes escolares a 720 niños de Altagracia de la Montaña