Homenaje a Neguito Borjas marcará el Día del Gaitero en Maracaibo

La Fundación Nacional de la Gaita, Corazón Gaitero, celebrará el Día del Gaitero, el venidero 8 de noviembre, con un concierto en homenaje al compositor y cantante Abdénago “Neguito” Borjas, quien llegó este 2026 a 50 años de carrera artística en el género musical por excelencia de los zulianos.

Así lo dio a conocer Endri Méndez, presidente de la Fundación, junto a Ricardo «Pelón» Aguirre, presidente del Instituto Municipal de la Gaita (Imgra) de Maracaibo y José Leonardo Linares, presidente de la Fundación Regional de la Gaita (Fundagraez).

El concierto estará a cargo de las 10 agrupaciones de niñas y niños y las 10 agrupaciones de adultos profesionales que clasificaron a la final del Concurso La Gaita del Año en la presente edición, a los que se espera se sumen gaiteras y gaiteros de todo el Zulia.

Méndez recordó que el 8 de noviembre se conmemora la muerte del monumental de la gaita Ricardo Aguirre, «pero también es el día en el que hemos celebrado, durante muchos años, el orgullo de cantarle a la gaita, de tocar un instrumento, de representar el legado de tantos compositores».

También un 8 de noviembre, agregó, se logró el Récord Guinness por la banda de música folclórica más grande del mundo y otro 8 de noviembre fue el gran homenaje a Ricardo Aguirre con más de mil drones que llenaron de luz, colores y música los cielos de Maracaibo. o.

En esta oportunidad el homenajeado será el compositor de la gaita Sin Rencor y director del conjunto Gran Coquivacoa, nacido en Cabimas el 3 de febrero de 1956.

El concierto se realizará en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá a partir de las seis de la tarde.