Inauguran la ExpoZulia 2026 en Maracaibo

En el marco de la Feria Internacional de La Chinita, abrió sus puertas la edición 44 de ExpoZulia en la ciudad de maracaibo, el encuentro que cada año convoca a los sectores comerciales y productivos de la región.

El acto de apertura estuvo presidido por el gobernador Luis Caldera, acompañado por la primera dama Roselyn López de Caldera, el secretario de Cultura Giovanni Villalobos y el director ejecutivo del evento, Rafael Gudiño, junto a autoridades civiles, militares y religiosas de la entidad.

En esta edición participan 280 empresas y más de 360 marcas en 244 stands, de los cuales 116 corresponden a productos artesanales, distribuidos en unos 7.500 metros cuadrados del complejo hotelero.

La apertura artística estuvo a cargo de los Niños Cantores del Zulia y las agrupaciones gaiteras Barrio Obrero de Cabimas y Los Zagalines de San Francisco.

Durante 13 días continuos la expoferia contará con exposición en los salones Caroní, Urdaneta, Falcón, Lagunillas, Gran Bolívar, pasillos principales y el Área de las Palmeras del Hotel Tibisay del Lago. El horario de atención al público es de 2:00 pm a 10:00 pm con entrada libre.

Asimismo, la exposición cuenta con tres tarimas simultáneas por las que pasarán más de 86 agrupaciones artísticas con cerca de 1.000 artistas en escena.

Se tienen programadas 100 actividades culturales durante la jornada y se espera que unas 12.000 personas por día visiten las instalaciones de ExpoZulia.