Inspeccionan capacidades operativas e infraestructura en el estado Zulia

El viceministro de Transporte Acuático, David Quintana, realizó un recorrido de inspección por la sede del Instituto Nacional de Canalizaciones en el estado Zulia. La visita respondió a las directrices emitidas por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés, para la revisión de las capacidades operativas y la atención de las vías navegables de la entidad.

Durante la actividad, las autoridades formalizaron la recepción de 10 boyas de señalización marítima. Los equipos destacan por su producción integral en el país a través de mano de obra e ingeniería venezolana.

«Durante la jornada formalizamos la recepción de 10 boyas de señalización marítima fabricadas 100 por ciento en el país con ingeniería y mano de obra venezolana», escribió Quintana en su cuenta de Instagram.

Las boyas de última generación aportarán mayor precisión náutica al sistema de navegación local. Este equipamiento garantiza condiciones de máxima seguridad para el tránsito de los buques comerciales y petroleros que operan en la zona.

La iniciativa forma parte de la estrategia estatal para el fortalecimiento de la soberanía tecnológica en la infraestructura del transporte acuático. Estas acciones aseguran el resguardo de las rutas destinadas al comercio nacional, el sector hidrocarburos y la dinámica económica lacustre.

«Seguimos garantizando rutas seguras para el comercio, la industria petrolera y la vida lacustre, trabajando en equipo por la Venezuela que renace bajo el liderazgo de nuestra presidenta Delcy Rodríguez», concluyó la publicación.