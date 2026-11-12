Inspeccionan centrales eléctricas de Termozulia

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, realizó una inspección en las instalaciones de Termozulia junto al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, y el equipo técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con el propósito de constatar los avances del Plan de Incorporación de Potencia al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La información fue suministrada por las redes sociales del ministro Ramírez, quien destacó que durante el recorrido por el complejo generador, las autoridades revisaron el desarrollo de las labores técnicas orientadas a optimizar la capacidad operativa de la planta.

Asimismo, refirió que el despliegue forma parte de las acciones permanentes ejecutadas para consolidar la estabilidad del servicio en la región occidental y garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera articulada entre el Ejecutivo nacional y las instancias regionales, manteniendo la supervisión constante de la infraestructura eléctrica del país.

«Seguimos trabajando sin descanso con el firme compromiso de fortalecer el sistema eléctrico y garantizar el bienestar de todo nuestro pueblo», escribió el vicepresidente Sectorial en su cuenta de Instagram.