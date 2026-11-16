Instalaron 4.203 transformadores en el estado Zulia durante 2026

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en coordinación con la Gobernación del Zulia, ha instalado 4.203 transformadores en los 21 municipios de la entidad en lo que va de 2026, de acuerdo con un reporte del Ejecutivo regional.

La acción forma parte del Plan de Estabilidad del Sistema Eléctrico en la entidad que se propone reemplazar equipos averiados o que cumplieron su vida útil.

Los transformadores se asignan con base en los reportes realizados por las comunidades a través de la plataforma VenApp del sistema 1×10 del Buen Gobierno, en articulación con los gobiernos municipales y la supervisión del Ministerio para la Energía Eléctrica y la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

El secretario de Asuntos Eléctricos de la Gobernación, Rafael Colmenárez, informó que los despachos abarcan equipos aéreos y de piso tipo pad mounted, con capacidades que van desde los 15 hasta los 750 kVA, fortaleciendo la distribución en baja tensión de parroquias y sectores de toda la región.

Planta Rafael Urdaneta amplía capacidad operativa

La Planta General en Jefe Rafael Urdaneta, ubicada en el sector Amparo de Maracaibo, está rehabilitando otros 500 equipos para ampliar la capacidad de respuesta operativa en el estado.

Colmenárez refirió que, para atender el repunte de incidencias eléctricas ocasionado por la inestabilidad climática, con mayor concentración de reportes en los municipios Maracaibo y San Francisco, el Gobierno regional reforzó su cuadrilla técnica, flota vehicular y dotación de insumos con el objetivo de reducir los tiempos de reparación.