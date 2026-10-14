Maracaibo implementa GPS para monitorear camiones del aseo urbano

A los camiones del aseo urbano que administra la Alcaldía de Maracaibo se les colocó un Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) que permite desde el pasado lunes 12 de octubre saber dónde se encuentra la unidad, si cumple con la ruta prevista y si lo hace en el tiempo previsto.

El alcalde Giancarlo DiMartino explicó a través de un reporte del ayuntamiento marabino que: «aquí, desde esta sala, monitoreamos en vivo los camiones recolectores en todas las parroquias que corresponden al día de hoy. Los camiones tienen GPS, su sistema de control. Aquí sabemos nosotros dónde están los camiones y cómo se están distribuyendo, sus rutas».

«El Imau progresa con tecnología de punta; están trabajando con inteligencia artificial, para dar una respuesta inmediata con relación a la recolección de basura», indicó el mandatario local al agregar que desde la alcaldía se desarrolla una campaña para convertir a Maracaibo en «la primera ciudad de Venezuela».

Informó que el sistema de inteligencia artificial permite, además, recibir reclamos y novedades de las comunidades. «Todos los reclamos que ustedes hagan llegan acá y aquí están estos muchachos y estas muchachas que van asumiendo cada una de sus novedades; aquí hay un grupo de respuesta inmediata».

Joemel Robles, director de Servicios Públicos, destacó por su parte, que el uso de esta tecnología facilita el procesamiento de información para acortar los tiempos de respuesta. «Esa plataforma tecnológica comenzó a partir de este lunes 12 de octubre, está en pleno desarrollo. Seguramente sobre la marcha se le harán ajustes, para su perfeccionamiento y mejoras constantes, como todos los programas, software y aplicaciones que periódicamente se actualizan», comentó.

¿Cómo funciona la sala del Imau?

Esta aplicación -señaló Robles- tiene varios elementos: se conecta con la plataforma Servicios Maracaibo y permite saber en qué sectores, en qué tiempo está el camión y la ubicación de los supervisores del Imau. «La aplicación de Servicios Maracaibo, que tiene un convenio con Movistar autorizado por Conatel, puede enviar mensajes masivos a toda una base de datos que le permite a la gente saber que el camión está en su zona».

«Es un proceso continuo de retroalimentación que nos permitirá, considerar la opinión del ciudadano para incorporarlo en cada uno de nuestros procesos y que de forma eficiente podamos avanzar hacia lo que el ciudadano quiere», concluyó Robles.