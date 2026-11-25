El equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Maracaibo anunció este miércoles 25 de noviembre que se desplegará en las 125 comunas de la capital zuliana para acompañar, difundir y consolidar el plan económico Venezuela Renace de la presidenta Delcy Rodríguez, que cuenta con el respaldo de la dirección nacional liderada por Diosdado Cabello.

Greilys Hoite, responsable del equipo de formación, explicó que Maracaibo es el municipio con mayor población y diversidad cultural del país. por lo que el Psuv debe asumir la tarea de informar a las comunidades sobre los alcances de esta estrategia.

Anunció un plan de formación dirigido a los territorios y equipos políticos comunitarios para abordar las políticas económicas y sociales en los ámbitos local, municipal, regional y nacional.

El vicepresidente del Concejo Municipal de Maracaibo y representante de la Juventud del Psuv, Luis Morillo, manifestó el respaldo de la militancia marabina a los objetivos de Venezuela Renace en materia de recuperación, estabilización y diversificación económica, generación de empleo y proyección de crecimiento de la producción petrolera, con la meta de duplicar ingresos en los próximos cinco años y superar los tres millones de barriles diarios el próximo año.

Ambos dirigentes reiteraron el compromiso de la tolda socialista como organización de base territorial para mantener el contacto permanente con las comunidades, consolidar la estabilidad política, económica y social en el marco del diálogo y la paz, y acompañar las políticas impulsadas desde el Ejecutivo nacional junto al liderazgo regional, señaló un boletín de prensa de la organización.

En el ámbito regional y local, el equipo político municipal ratificó su respaldo a la gestión humanista y solidaria del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, destacando avances en materia de salud y vialidad como la recuperación de las circunvalaciones 1, 2 y 3, así como los programas de becas juveniles que superan los 7.000 beneficiarios en Maracaibo.