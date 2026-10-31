Reabren Mercal en Maracaibo para beneficiar a 47.000 habitantes

Para abastecer a una población de 47.000 habitantes, pertenecientes a 250 consejos comunales de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en el oeste de Maracaibo, reabrió sus puertas el Mercal Tipo I La Chamarreta, en el estado Zulia.

​De acuerdo con el gobernador de la entidad Luis Caldera, en el Zulia van 10 establecimientos, entre Mercal y Pdval, que abren nuevamente sus puertas con la intervención de las comunas y consejos comunales.

​«En el Zulia comenzamos con el Mercal Tipo I San Jacinto, el Mercal de San Felipe en el municipio San Francisco, el Pdval del municipio Simón Bolívar, el Mercal Libertad en Lagunillas, el Pdval de Casigua El Cubo, en el municipio Jesús María Semprúm, y continuamos con otros establecimientos tanto en Mara como San Francisco, Santa Rita y Maracaibo para cumplir esa meta que nos ha puesto el Gobierno nacional», recordó el gobernador Luis Caldera.

Mercal de La Chamarreta

La inauguración del Mercal de La Chamarreta responde a la política de atención directa del Ejecutivo nacional en el plan Venezuela Alimenta Hambre Cero de este 2026.

​Estos establecimientos brindan un ahorro significativo de entre un 28 % y un 40 %, dependiendo del rubro. Además, cuentan con condiciones climáticas adecuadas, ambientación y otros espacios que se incorporan para el quehacer comunitario.

«Hay que destacar que, a lo largo de todos estos meses, se han venido recuperando los establecimientos con un nuevo modelo de gestión agroalimentaria, con la participación del Poder Popular, de las comunas, de los circuitos comunales, de la fuerza trabajadora de Mercal y que la Gobernación del estado Zulia, las alcaldías y todas las instituciones hemos venido acompañando y apoyando», resaltó el mandatario regional.

El acto contó con la presencia del equipo nacional de Mercal, liderado por la gerente general de Gestión Institucional, Massari Martínez, en representación del Gobierno nacional; el ministro para la Alimentación, Carlos Leal Tellería; el gobernador Luis Caldera; el autoridad única de Alimentación del Zulia, Rafael Bracho, y la autoridad única del Poder Popular en el territorio, Nubia Ramírez.