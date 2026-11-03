Rehabilitada vía que conecta a Maracaibo con el aeropuerto de La Chinita

Los 11 kilómetros lineales de la autopista Manuel Belloso que conduce desde las ciudades de Maracaibo y San Francisco al Aeropuerto Internacional La Chinita quedaron finalmente rehabilitados tras la aplicación de 26.000 toneladas de asfalto en su capa de rodamiento.

Los trabajos incluyeron el tramo que va desde el aeropuerto hasta el distribuidor Caujarito y que se conecta con la avenida Sabaneta hasta llegar a la Circunvalación Uno de la capital zuliana.

Además del asfaltado, se recuperaron las aceras, los sistemas de drenaje, la arborización, la señalización, la demarcación y todo el alumbrado, incluyendo los llamados “ojos de gato”, de acuerdo a un reporte de la gobernación.

La autopista beneficia a los usuarios del aeropuerto, los taxistas, los conductores del transporte público que cubre la zona. Además, comunica con los municipios San Francisco y Jesús Enrique Lossada y la Troncal número 6.

El gobernador Luis Caldera informó que el Plan Estatal de Asfaltado se aproxima “a las 500.000 toneladas, solo con el plan regional. Cuando sumamos las alcaldías, por ejemplo, San Francisco ha colocado más de 106.000 toneladas. Estamos seguros de que por esa cifra también está Maracaibo”.

Comentó que tiene previsto entregar rehabilitado, antes del 31 de diciembre, el tramo vial que va de Paraguachón a Paraguaipoa en el municipio La Guajira; la Falcón-Zulia, en el tramo de 27 km que va de La Cataneja hasta el peaje La Chinita; y los 12 km de Río Culebra-Playa Grande-Agua Caliente en el tramo de la carretera Panamericana que corresponde al Zulia.