Seis conciertos populares y desfile trae la Feria de La Chinita en sus 60 años

El artista Omar Enrique, presidente del Comité organizador, anunció que la 60° edición de la Feria Internacional de La Chinita contará con seis conciertos populares de libre acceso y el tradicional desfile del 13 al 18 de noviembre en Maracaibo.

El arranque será el 13 de noviembre con dos tarimas simultáneas en la Plaza del Ángel y en el cruce de la avenida Bella Vista con calle 77 (5 de Julio), para amenizar el tradicional Encendido Navideño.

Las presentaciones contarán con agrupaciones como Pillopo, Cardenales del Éxito, Los Blancos, Rafael Santos y el Super Combo Los Tropicales.

Actividades familiares y desfile

En el Parque Simón Bolívar (Ana María Campos), la feria dispondrá de actividades dirigidas a niños y familias hasta el 18 de noviembre.

Por su parte, el desfile de feria se realizará el 15 de noviembre en el parque Vereda del Lago a partir de las 5:00 p. m.

Al finalizar el recorrido, un tercer concierto reunirá a artistas como Boni Cepeda, Roberto González, Las Chicas del Can y Ronald Borjas.

Los amaneceres gaiteros se llevarán a cabo las noches del 16 y 17 de noviembre en la tarima de 5 de Julio, a la altura de PDVSA La Estancia.

La cartelera musical incluye a Sergio Vargas, Miriam Cruz, Elder Dayán Díaz, Omar Acedo, Los Ilegales, Nelson Velásquez y Carángano.

El 18 de noviembre, el sexto y último concierto gratuito se trasladará a La Curva de Molina con la actuación de Las Chicas del Can, Las Musas del Vallenato, VHG y Roberto Antonio.

Las autoridades proyectan la movilización de 1,5 millones de personas y destacaron una ocupación hotelera al 100 %, resguardada por un despliegue especial de seguridad ciudadana.