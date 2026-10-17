Sin contratiempos se instalaron mesas de votación para la consulta en Maracaibo

El despliegue del material electoral y la instalación de las mesas para la Consulta Popular Nacional 2026 culminó la tarde del sábado en Maracaibo sin contratiempos, de acuerdo con un reporte de la alcaldía de la ciudad.

En los 229 centros de votación habilitados en el municipio capital del Zulia se presentaron todos los coordinadores y los miembros de mesa junto con los representantes del CNE y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (Fanb).

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, comentó: “tenemos la participación popular más importante y más trascendente: el mapa de los sueños. El mapa que ayuda a gobernadores a construir una gran ciudad, una bella ciudad, partiendo de las iniciativas propias del poder popular organizado. Si queremos ser la primera ciudad de Venezuela, tenemos que decir a la gente: vota por el mapa de tu sueño, con nuestras comunas, con nuestros comuneros”.

Invitó a los marabinos a participar en la jornada y aseguró que también ejercerá su derecho al voto: “este domingo todos vamos a salir a elegir, a votar. Yo ya tengo mi proyecto en Olegario Villalobos. Ya tengo pensado por qué voy a ir a participar, porque sin lugar a dudas va a ayudar a mi comunidad”, expresó.

«Este 18 de octubre salgan todos a participar por el mapa de los sueños de su comunidad, todos, desde los muchachos de 15 años en adelante», agregó.

En esta jornada participarán las 125 comunas y circuitos comunales del municipio.

Mapa de consulta en el Zulia

A escala regional, los 21 municipios del Zulia participarán en la II Consulta Popular Nacional con 582 comunas y circuitos comunales para decidir sobre 4.050 proyectos, de acuerdo con lo informado por el gobernador Luis Caldera.

«Es un proceso novedoso, ya que el pueblo, desde sus territorios comunales, se ha venido organizando, construyendo sus agendas concretas de acción, el mapa de soluciones y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas. Ahora tienen la oportunidad, con la guía del Consejo Nacional Electoral, de elegir los proyectos que recibirán financiamiento a partir del próximo lunes para transformarse en soluciones reales en cada uno de los territorios comunales», enfatizó.

Para este proceso electoral, el Zulia contará con 1.049 centros de votación habilitados y 1.233 mesas electorales, donde participarán 582 comunas y circuitos comunales.

Podrán votar los jóvenes mayores de 15 años con solo presentar su cédula de identidad.

El gobernador Luis Caldera destacó que, para esta nueva jornada de participación democrática y protagónica, están postulados un total de 4.050 proyectos enfocados principalmente en servicios públicos, como agua potable, aguas servidas, electricidad y vialidad; además de las referidas a educación, salud y áreas socioproductivas.

Participan los condominios

El mandatario regional resaltó que en esta oportunidad se suma la participación de los condominios urbanos (privados), iniciando con la urbanización Los Olivos de Maracaibo, lo que amplía el radio de acción para la resolución de problemáticas habitacionales y comunitarias.

Caldera indicó que, como incentivo especial para la región zuliana, aquellos 21 proyectos que logren el mayor índice de participación popular en sus respectivos municipios recibirán el financiamiento de hasta cinco proyectos en su territorio comunal.

El único requisito para ejercer el derecho al voto es residir en la comunidad, presentar la cédula de identidad y acudir a los centros electorales habilitados a partir de las 8:00 am.