Foto: Prensa Del Ministerio de Obras Públicas
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Supervisan trabajos de iluminación en Puente Rafael Urdaneta

Labores en la estructura vial abarcan sustitución de luminarias y cables

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Más de seis kilómetros de cableado eléctrico han sido instalados en el Puente General en Jefe Rafael Urdaneta, en Maracaibo, estado Zulia, para restituir el sistema de iluminación de la infraestructura.

Así lo informó este domingo el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, durante una inspección técnica realizada al viaducto.

En el recorrido, en el que también participaron autoridades regionales y locales, Ramírez destacó el compromiso de la clase obrera y de las instituciones involucradas para consolidar servicios públicos eficientes para el pueblo zuliano.

Las labores forman parte de un plan integral de modernización ejecutado por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios para optimizar la seguridad vial y la operatividad a lo largo de los 8,6 kilómetros del viaducto, el cual conecta las costas Oriental y Occidental del Lago de Maracaibo.

El proyecto contempla la renovación de 290 luminarias tipo cobra para mejorar la visibilidad del tránsito vehicular nocturno, además de la colocación de 144 luminarias de colores orientadas a realzar el valor arquitectónico del ícono zuliano.

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